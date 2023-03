Chasse aux oeufs de Pâques Médiathèque espace socio culturel J.A Lochon Verrières Catégories d’Évènement: Marne

Chasse aux oeufs de Pâques Samedi 8 avril, 10h30 Médiathèque espace socio culturel J.A Lochon, Verrières. Pour les enfants de la commune de Verrières ou adhérents de la médiathèque. Sur inscription. Venez fêter Pâques à la médiathèque ! La médiathèque est sens dessus dessous et bon nombre de livres ont disparu ! À vous de les retrouver grâce à un jeu d'énigmes. Autant d'énigmes à résoudre que de livres dissimulés dans tous les recoins de la médiathèque et bien sûr, des oeufs en chocolat bien cachés dans les rayons. Des récompenses tout en chocolat vous attendent !

