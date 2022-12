Table ronde « Des contes/fables à la fantasy urbaine » Médiathèque Espace Mélanie, 24 janvier 2023, Riec-sur-Bélon.

Table ronde « Des contes/fables à la fantasy urbaine » Mardi 24 janvier 2023, 18h30 Médiathèque Espace Mélanie

Gratuit

Une discussion avec Tudual Audic, Alexis Fichet et Bruno Geneste autour du processus d’écriture et de la Bretagne avec ses légendes, ses créatures et son terroir comme source d’inspiration.

Médiathèque Espace Mélanie 2 rue des Gentilshommes, Riec-sur-Bélon Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne

Une discussion avec Tudual Audic (Aremorika), Alexis Fichet (Les Fables du Belon) et Bruno Geneste (Ouessant, L’hermitage des Grands Vents) autour du processus d’écriture et de la Bretagne avec ses légendes, ses créatures et son terroir comme source d’inspiration.

Organisé par Ti ar vro Bro Kemperle & Médiathèque Espace Mélanie.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-24T18:30:00+01:00

2023-01-24T20:00:00+01:00