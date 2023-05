Imagine la suite Médiathèque Espace Jacques Demy, 18 mars 2023, Nantes.

2023-03-18 Sur inscription à bm-centre-actionculturelle@mairie-nantes.fr

Horaire : 10:30

Gratuit : oui À partir de 7 ans Sur inscription à bm-centre-actionculturelle@mairie-nantes.fr

Atelier d’imagination et d’écriture dans le cadre de L’Œil du Monde Entrez dans l’univers de Hyun-Seon Kang, auteur de « A Blue Bicycle » (Jaimimage) et amusez-vous à imaginer et écrire la suite de cette histoire, qui sera mise en images lors d’un atelier créatif le 25 mars avec l’illustratrice Aude Marie.

Médiathèque Espace Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 http://bm.nantes.fr