Horaire : 10:00 11:30

Dans notre espace numérique, participez aux ateliers destinés aux débutants pour acquérir les bases informatiques. Jeudi 8 décembre : Découvrir les ressources numériques de la Bibliothèque Jeudi 19 janvier : Toutes vos photos en un clic Jeudi 2 février : Apprivoiser son smartphone Jeudi 2 mars : Gérer ses mots de passe Jeudi 16 mars : Découvrir et s'abonner à des podcasts Jeudi 30 mars : Écologie et numérique, les bonnes pratiques

