Conte, raconte franco-coréen Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Conte, raconte franco-coréen Médiathèque Espace Jacques Demy, 15 mars 2023, Nantes. 2023-03-15 Sur inscription

Horaire : 16:30

Gratuit : oui De 4 à 7 ans Sur inscription Dans le cadre de L’Œil du Monde Venez découvrir une sélection d’albums des éditions Jaimimage et écouter des histoires en français et coréen. Médiathèque Espace Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 http://bm.nantes.fr Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Espace Jacques Demy Adresse 24 Quai de la Fosse Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age max De 4 à 7 ans Lieu Ville Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes

