Les ateliers de l'InaTHÈQUE Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes

8 mars 2023, Nantes.

Horaire : 15:30

Gratuit : oui Public adulte Dans la limite des places disponibles À l’occasion de L’Œil du Monde, la Bibliothèque vous invite à découvrir, à travers une sélection d’archives de l’Institut national de l’audiovisuel et du Centre national du cinéma, la société coréenne au prisme de la condition des femmes. Médiathèque Espace Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 http://bm.nantes.fr

