Du steampunk au solarpunk Médiathèque Espace Jacques Demy, 7 mars 2023, Nantes.

2023-03-07

Horaire : 18:30

Gratuit : oui Public adulte

Avec la participation de Christiane Vadnais, Yann Oliver, Maxime Labat, Jérôme Fihey et Agnès Marcetteau L’Île inventée convoque dans son récit différents genres, tels que l’utopie ou l’uchronie, et plusieurs aspects – inventions rétrofuturistes, préoccupations environnementales, recours à des sources d’énergie alternatives – constitutifs de deux courants de la science fiction : le steampunk et le solarpunk.Nous vous invitons à explorer ces deux courants littéraires, de Jules Verne, figure originelle, à Christiane Vadnais, auteure de « L’Île inventée ».

