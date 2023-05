Café blabla Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 10:30

Gratuit : oui Public adulte Sur inscription à bm-centre-actionculturelle@mairie-nantes.fr Séance du 11 mars dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Ce roman ou cette BD qui vous a touché, l’essai qui a changé votre regard sur un sujet… Venez partager vos lectures autour de la thématique des droits des femmes. Médiathèque Espace Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

