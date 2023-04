L’Île inventée Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

L’Île inventée Médiathèque Espace Jacques Demy, 23 janvier 2023, Nantes. 2023-01-23

Horaire : 14:00 19:00

Gratuit : oui En partenariat avec Arkham sur Loire et le Muséum de Nantes Sur une île au beau milieu de l’Atlantique, une communauté d’aventuriers invente une société utopique. Alimenté par l’énergie des émotions, rythmé par des bulles sonores, ce peuple expérimente une humanité guidée par la symbiose entre l’homme et le végétal.Pendant près de 100 ans, loin des bruits du monde, cette communauté développe des technologies inconnues, récemment (re)découvertes par deux expéditions scientifiques. Venez en découvrir les traces et vestiges, dans notre laboratoire d’hybridations, à travers les installations interactives de l’artiste plasticien Laurent La Torpille.Une exposition en deux parties, avec pour complément le retour d’expéditions présenté au Muséum de Nantes à partir du 5 novembre. Médiathèque Espace Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 http://bm.nantes.fr

