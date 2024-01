Nuits de la lecture « le corps » – conférence : les algues : bonnes pour le corps ? Médiathèque – Espace Imagine Taulé, samedi 20 janvier 2024.

Taulé Finistère

Début : 2024-01-20 17:00:00

fin : 2024-01-20 19:00:00

Dans le cadre des « Nuits de la lecture », sur le thème « Le corps », la médiathèque propose de découvrir les algues et leurs bienfaits sur le corps

La conférence animée par Régine Quéva, sera suivie d’une dégustation.

Utilisées depuis fort longtemps au jardin, les algues sont connues pour leurs pouvoirs sur le sol. Cependant elles restent mystérieuses quant à leurs vertus sur la santé et sur le corps en général. Et pourtant de nombreuses marques de cosmétiques s’en emparent tout comme des fabricants de compléments alimentaires.

En Bretagne, plusieurs entreprises commercialisent depuis quelques dizaines d’années des aliments à base d’algues. Pour quelles raisons ? Ces végétaux marins surprenants sont-ils vraiment bons pour l’organisme, pour la santé et pour le corps en général ? Quelles sont leurs bienfaits et leurs vertus ? C’est à toutes ces questions que répondra cette conférence.

Pour assister à cette conférence, merci de vous inscrire : mediatheque@commune-taule.fr

Médiathèque – Espace Imagine Rue de Ty Forn

Taulé 29670 Finistère Bretagne



