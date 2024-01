Tropink : installation immersive Médiathèque-Espace Diderot Rezé, mardi 16 janvier 2024.

Gratuit : oui Gratuit Tout public, dès 18 mois mardi 14h-18h / mercredi 10h-12h et 15h-19h / jeudi 14h-18h / vendredi 10h-12h et 14h-19h / samedi 10h-18h

Pénétrez dans un espace immersif où les murs se transforment en collines, les portes en cascades, ici et là des îlots naissent et fleurissent dans un désert… Tropink est une invitation à contempler ou à s’assoupir. Collectif pluridisciplinaires (chant, musique instrumentale et numérique, mapping), Ayekan est animé par l’idée de faire cohabiter les musiques savante, classique ou contemporaine avec celles traditionnelles du monde. Il propose des créations hybrides mêlant végétaux et créations numériques. En partenariat avec l’école municipale de musique et de danse La Balinière. Espace Diderot (salle audio)Accès possible par l’entrée de la médiathèque et l’entrée de la Maison du développement durable, située rue du Château de Rezé.

Médiathèque-Espace Diderot Château de Rezé Rezé 44400

