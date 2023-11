Travail égal = salaire égal ? Comment sortir des inégalités salariales entre les femmes et les hommes ? Médiathèque-Espace Diderot Rezé, 22 novembre 2023, Rezé.

2023-11-22

Horaire : 18:30 20:30

Gratuit : oui Accès libre En parallèle de cette table ronde, une garderie gratuite est assurée par du personnel qualifié de la mairie pour les enfants de 3 à 12 ans, de 18h15 à 20h45, sur réservation pour une meilleure organisation.Pour toutes questions : 02 40 84 25 45

Table ronde proposée par la Ville de Rezé. Pourquoi les écarts de rémunération persistent entre les femmes et les hommes, dans le privé et dans le public, en 2023 ? Quelles sont les solutions, collectives et individuelles, pour sortir des inégalités salariales ? Venez vous renseigner et poser vos questions lors de cette table ronde animée par Les Autres Possibles. Avec la participation de Rachel Silvera, économiste spécialiste des inégalités professionnelles femmes-hommes » et de l’association Travailleuses ! Dans le cadre de la journée internationale contre les violences faites aux femmes

Médiathèque-Espace Diderot Château de Rezé Rezé 44400

02 40 04 05 37 http://bibliotheque.reze.fr bibliotheques@mairie-reze.fr https://metropole.nantes.fr/stop-sexisme