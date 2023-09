P’tit clap : Ogres et sorcière Médiathèque-Espace Diderot Rezé Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes P’tit clap : Ogres et sorcière Médiathèque-Espace Diderot Rezé, 30 septembre 2023, Rezé. 2023-09-30 Sur inscription auprès de la médiathèque La séance de 17h est complète

Horaire : 16:00

Gratuit : oui Gratuit Pour les 4-6 ans Sur inscription auprès de la médiathèque La séance de 17h est complète Les p’tit claps : proposition de spectacle jeune public à la médiathèque. Par la compagnie il était une fois, avec Loïc Dauvilliers. Loïc Dauvillier est auteur et musicien. Il a scénarisé de nombreuses bandes dessinées pour la jeunesse. Seul en scène, il accompagne en musique (guitare, clavier, percussion) les histoires projetées sur grand écran, adaptées de deux bandes dessinées muettes de Vincent Wagner autour du thème des « monstres », souvent plus sympathiques qu’ils en ont l’air. Médiathèque-Espace Diderot Château de Rezé Rezé 44400

Médiathèque-Espace Diderot Château de Rezé Rezé 44400

02 40 04 05 37 http://bibliotheque.reze.fr bibliotheques@mairie-reze.fr

