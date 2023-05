Goûter philo : l’étranger Médiathèque-Espace Diderot, 1 avril 2023, Rezé.

2023-04-01

Horaire : 16:00 17:00

Gratuit : oui GratuitInscription dès samedi 11 mars pour 1, 2 ou 3 séance(s), sur place, par téléphone, ou en ligne. 10-12 ans

Les goûters Philo, ce sont des rendez-vous réservés aux 10-12 ans (sans les parents !), un petit cercle de parole pour jongler avec des petites et grandes questions, réfléchir à plusieurs à leur sens et leur réalité dans notre quotidien. Cette année, en lien avec Œil du Monde, ce sont nos différences, nos singularités et nos ressemblances qui sont au cœur des échanges, animés par Nadia Taibi, professeure de philosophie. Au programme de cette deuxième séance : l’étranger Inscription dès samedi 11 mars pour 1, 2 ou 3 séance(s), sur place, par téléphone, ou en ligne.

Médiathèque-Espace Diderot Château de Rezé Rezé 44400

02 40 04 05 37 http://bibliotheque.reze.fr bibliotheques@mairie-reze.fr 02 40 04 05 37 https://mediatheque.reze.fr/