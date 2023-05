(Re)visiter la médiathèque Médiathèque-Espace Diderot, 31 mars 2023, Rezé.

2023-03-31 Sur inscription

Horaire : 18:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public Sur inscription

Venez la découvrir ou partager votre pratique de la médiathèque. Vous ne connaissez pas ou peu la médiathèque et aimeriez mieux la connaitre ?Vous la fréquentez et aimeriez partager votre expérience et faire des propositions ? Des visites sont proposées cette année pour vous présenter les actions et les collections de la médiathèque en sillonnant tous les espaces, jusqu’aux allées les plus secrètes.

Médiathèque-Espace Diderot Château de Rezé Rezé 44400

02 40 04 05 37 http://bibliotheque.reze.fr bibliotheques@mairie-reze.fr 02 40 04 05 37 https://mediatheque.reze.fr/