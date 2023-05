Des écrans à la médiathèque ? Médiathèque-Espace Diderot Rezé Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 16:00

Gratuit : oui Gratuit Enfants à partir de 6 ans et leurs parents Les bibliothécaires animent un temps ludique et partagé entre parents et enfants pour déconstruire ensemble les appréhensions autour du numérique. Au menu : quizz idées reçues, temps de jeu vidéo, astuces pour accompagner les parents. Sur inscription dès samedi 4 février sur place, par téléphone (02 40 04 05 37) ou sur mediatheque.reze.fr Médiathèque-Espace Diderot Château de Rezé Rezé 44400

