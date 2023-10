Exposition photo sur le handicap Médiathèque Escalquens Escalquens, 2 novembre 2023, Escalquens.

Exposition photo sur le handicap 2 – 17 novembre Médiathèque Escalquens entrée libre pour tout public

Exposition photo à partir du 2 novembre, appréhendez le quotidien des personnes à mobilité réduite.Les photos valorisent des personnes au travers d’actions réelles ou imaginaires telles que le sport, le travail, la création artistique et leur vie quotidienne.

Elles ont pour but de montrer une vision positive du monde du handicap et amener les regards à évoluer sur ces différences

Médiathèque Escalquens chemin des Ecoles – Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie 05 62 71 73 52 http://escalquens.e-sezhame.fr/index

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T09:30:00+01:00 – 2023-11-02T12:30:00+01:00

2023-11-17T15:00:00+01:00 – 2023-11-17T18:30:00+01:00

exposition photo

Loran Chourrau et Erik Damiano