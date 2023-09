Fête de la science Médiathèque Escalquens Escalquens, 7 octobre 2023, Escalquens.

Fête de la science Samedi 7 octobre, 10h00 Médiathèque Escalquens Entrée libre

Fête de la science

Stand sur l’alimentation et le sport

Samedi 7 octobre 2023, 10h-12h

Médiathèque d’Escalquens

“DIS-MOI CE QUE TU MANGES, JE TE DIRAI QUEL SPORT TU PRATIQUES”

Dans le cadre de la fête de la Science et à travers une approche ludique et pédagogique, venez découvrir notre stand dédié à l’alimentation et au sport.

Tout public. Entrée libre.

En partenariat avec Délires d’encre.

Médiathèque Escalquens chemin des Ecoles – Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie 05 62 71 73 52 http://escalquens.e-sezhame.fr/index

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T12:00:00+02:00

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T12:00:00+02:00

alimentation sport