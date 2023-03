Rencontre et dédicaces avec Gérard Muller Médiathèque Escalquens Escalquens Catégories d’Évènement: Escalquens

Rencontre et dédicaces avec Gérard Muller, auteur Escalquinois de polars Jeudi 23 mars 2023, 20h30, à la médiathèque d'Escalquens Rencontre avec un auteur de polars gris (entre le roman dit blanc et le thriller dit noir) avec les étapes suivantes :

+ Qui est Gérard Muller et comment en est-il arrivé à écrire des romans ?

+ Le roman gris. Pourquoi permet-il d’aborder des sujets de société avec une approche différente de celle des romans de fiction classiques (dits blancs)

+ Présentation des romans gris de l’auteur et de quelques romans blancs

+ Questions

