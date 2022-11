Croqu’Noël Médiathèque Escalquens Escalquens Catégories d’évènement: Escalquens

Haute-Garonne

Croqu'Noël Mercredi 30 novembre, 16h30 Médiathèque Escalquens

Sur réservation

Médiathèque Escalquens chemin des Ecoles – Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie

05 62 71 73 52 http://escalquens.e-sezhame.fr/index Croqu’Noël, spectacle jeunesse Mercredi 30 novembre, à 16h30, à la salle des fêtes d’Escalquens Compagnie Amapola Embarqués par deux cuisinières farfelues, laissez-vous porter dans un tourbillon de sensations et de saveurs qui donnera vie à l’esprit de Noël. Un spectacle gourmand et musical pour toute la famille. Miam ! De 4 à 10 ans.

Offert par la ville.

