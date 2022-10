Rencontre avec Vincent Hilaire et projection de son film documentaire « Carnet du Groenland, le réchauffement à Ittoqqortoormiit » Médiathèque Escalquens Escalquens Catégories d’évènement: Escalquens

05 62 71 73 52 http://escalquens.e-sezhame.fr/index Jeudi 24 novembre, à 20h30, à la médiathèque d’Escalquens.

Dans le cadre du festival Terre d’ailleurs, venez à la rencontre de Vincent Hilaire et découvrez son film documentaire « Carnet du Groenland, le réchauffement à Ittoqqortoormiit » Vincent Hilaire est le créateur du projet Greenlandia, initiative pédagogique et scientifique sur le climat. À travers ses voyages, l’aventurier alerte sur les conséquences du changement climatique sur la vie des populations locales au Groenland. En partenariat avec la Médiathèque de Labège.

