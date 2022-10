Spectacle jeunesse « Histoires d’amour » Médiathèque Escalquens Escalquens Catégories d’évènement: Escalquens

Spectacle jeunesse « Histoires d’amour » Médiathèque Escalquens, 16 novembre 2022, Escalquens. Spectacle jeunesse « Histoires d’amour » Mercredi 16 novembre, 16h30 Médiathèque Escalquens

sur inscription, entrée libre

Dans le cadre de la semaine du handicap Médiathèque Escalquens chemin des Ecoles – Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie

05 62 71 73 52 http://escalquens.e-sezhame.fr/index Spectacle jeunesse « Histoires d’amour », dans le cadre de la semaine du handicap Mercredi 16 novembre, 16h30 à la salle des fêtes d’Escalquens Le duo artistique composé d’un chanteur et d’une comédienne sourde spécialisée en chansigne propose une lecture atypique et créative sur le thème de l’amour (chant, rap, slam…)

