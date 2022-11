Relais musical Médiathèque Escalquens Catégories d’évènement: Escalquens

Haute-Garonne

Relais musical Médiathèque, 3 décembre 2022, Escalquens. Relais musical Samedi 3 décembre, 09h30 Médiathèque Téléthon 2022 Médiathèque chemin des Ecoles 31750 Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie Téléthon : relais musical Samedi 3 décembre 2022, de 9h30 à 12h30, à la médiathèque d’Escalquens Relais musical sous forme de scène ouverte à tous les musiciens et chanteurs de la ville et des environs ! Tous les dons seront récoltés à l’AFM Téléthon. En partenariat avec la MJC et l’EIMSET.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T09:30:00+01:00

2022-12-03T12:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Escalquens, Haute-Garonne Autres Lieu Médiathèque Adresse chemin des Ecoles 31750 Escalquens Ville Escalquens lieuville Médiathèque Escalquens Departement Haute-Garonne

Médiathèque Escalquens Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/escalquens/

Relais musical Médiathèque 2022-12-03 was last modified: by Relais musical Médiathèque Médiathèque 3 décembre 2022 Escalquens Médiathèque Escalquens

Escalquens Haute-Garonne