Haut-Rhin Conférences sur les Habsbourg Médiathèque Ensisheim, 16 septembre 2023, Ensisheim. Conférences sur les Habsbourg Samedi 16 septembre, 11h00, 14h00 Médiathèque La société d’histoire d’Ensisheim organise deux conférences au sujet des Habsbourg en tant qu’empereur, avec l’intervention de M. Andréa Müller, historien suisse, dans la salle d’animation de la médiathèque d’Ensisheim. Médiathèque 7 rue de la Liberté, 68190 Ensisheim Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est Ouverte en septembre 2020, la médiathèque Espace Liberté est un lieu de découvertes, d’échanges et de convivialité , qui propose à tous un libre accès à la lecture publique, aux savoirs et aux loisirs culturels. Vous y trouverez près de 20 000 ouvrages écrits (romans, revues, livres CD, documentaires, bandes dessinées, albums…), mais aussi des documents multimédias (DVD, jeux vidéo…) La consultation sur place gratuite pour tous.

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

