Après-midi jeux sur le thème de la nature à Ennetieres-en-Weppes Médiathèque Ennetières-en-Weppes Ennetières-en-Weppes Catégories d’évènement: Ennetières-en-Weppes

Nord

Après-midi jeux sur le thème de la nature à Ennetieres-en-Weppes Médiathèque Ennetières-en-Weppes, 15 octobre 2022, Ennetières-en-Weppes. Après-midi jeux sur le thème de la nature à Ennetieres-en-Weppes Samedi 15 octobre, 14h00 Médiathèque Ennetières-en-Weppes

Gratuit, sur inscription

Après-midi jeux sur le thème de la nature à Ennetieres-en-Weppes dans le cadre des Nuits des bibliothèques Médiathèque Ennetières-en-Weppes Médiathèque Ennetières-en-Weppes34 rue du Bourg59320 Ennetières-en-Weppes Ennetières-en-Weppes 59320 Nord Hauts-de-France Après-midi jeux sur le thème de la nature De 3 à 107 ans, seul, en famille, entre amis, venez découvrir les jeux de société de la médiathèque sur le thème de la nature !

Toutim, Le jeu du potager, Specific, Planet, Canopée…, jeux de plateau, de cartes, de rapidité… il y en a pour tous les goûts. Petits et grands, venez jouer et repartez avec plein de nouvelles connaissances sur la nature ! Pour tous dès 3 ans Samedi 15 octobre 2022, de 10h à 11h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T14:00:00+02:00

2022-10-15T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Ennetières-en-Weppes, Nord Autres Lieu Médiathèque Ennetières-en-Weppes Adresse Médiathèque Ennetières-en-Weppes34 rue du Bourg59320 Ennetières-en-Weppes Ville Ennetières-en-Weppes lieuville Médiathèque Ennetières-en-Weppes Ennetières-en-Weppes Departement Nord

Médiathèque Ennetières-en-Weppes Ennetières-en-Weppes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ennetieres-en-weppes/

Après-midi jeux sur le thème de la nature à Ennetieres-en-Weppes Médiathèque Ennetières-en-Weppes 2022-10-15 was last modified: by Après-midi jeux sur le thème de la nature à Ennetieres-en-Weppes Médiathèque Ennetières-en-Weppes Médiathèque Ennetières-en-Weppes 15 octobre 2022 Ennetières-en-Weppes Médiathèque Ennetières-en-Weppes Ennetières-en-Weppes

Ennetières-en-Weppes Nord