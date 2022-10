Atelier « Le mobile de la forêt » à Ennetières-en-Weppes Médiathèque Ennetières-en-Weppes Ennetières-en-Weppes Catégories d’évènement: Ennetières-en-Weppes

Nord

Atelier « Le mobile de la forêt » à Ennetières-en-Weppes Médiathèque Ennetières-en-Weppes, 15 octobre 2022, Ennetières-en-Weppes. Atelier « Le mobile de la forêt » à Ennetières-en-Weppes Samedi 15 octobre, 10h00 Médiathèque Ennetières-en-Weppes

Gratuit, sur inscription (places limitées), matériel fourni

Atelier « Le mobile de la forêt » à Ennetières-en-Weppes dans le cadre des Nuits des bibliothèques Médiathèque Ennetières-en-Weppes Médiathèque Ennetières-en-Weppes34 rue du Bourg59320 Ennetières-en-Weppes Ennetières-en-Weppes 59320 Nord Hauts-de-France Atelier « Le mobile de la forêt » Viens créer ton mobile nature et l’animer de petits animaux de la forêt !

Pommes de pin, plumes, feuilles, glands, coquillages, branches… La nature regorge de petits trésors. Viens créer ton mobile nature et l’animer de petits animaux de la forêt !

Pour les enfants à partir de 5 ans, accompagnants bienvenus

Matériel fourni Samedi 15 octobre 2022, de 10h à 11h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T10:00:00+02:00

2022-10-15T11:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Ennetières-en-Weppes, Nord Autres Lieu Médiathèque Ennetières-en-Weppes Adresse Médiathèque Ennetières-en-Weppes34 rue du Bourg59320 Ennetières-en-Weppes Ville Ennetières-en-Weppes lieuville Médiathèque Ennetières-en-Weppes Ennetières-en-Weppes Departement Nord

Médiathèque Ennetières-en-Weppes Ennetières-en-Weppes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ennetieres-en-weppes/

Atelier « Le mobile de la forêt » à Ennetières-en-Weppes Médiathèque Ennetières-en-Weppes 2022-10-15 was last modified: by Atelier « Le mobile de la forêt » à Ennetières-en-Weppes Médiathèque Ennetières-en-Weppes Médiathèque Ennetières-en-Weppes 15 octobre 2022 Ennetières-en-Weppes Médiathèque Ennetières-en-Weppes Ennetières-en-Weppes

Ennetières-en-Weppes Nord