Nord Atelier « Petite note de musique » Médiathèque Englos, 27 septembre 2023, Englos. Atelier « Petite note de musique » Mercredi 27 septembre, 14h00 Médiathèque sur inscription / ATELIER LAM / Atelier « Petite note de musique » : Quand la musique se mêle aux œuvres du LaM, c’est l’occasion pour les enfants d’éveiller leurs sens. Avec la complicité des adultes, les enfants s’initient à l’art dans un doux mélange de tableaux, de sculptures et de comptines Mercredi 27/09 de 14h à 15h

Sur inscription / Pour les enfants de 2 ans et + Médiathèque 22 rue Paul Procureur, Englos Englos 59320 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

