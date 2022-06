Médiathèque en balade Baume-les-Dames Baume-les-Dames Catégories d’évènement: Baume-les-Dames

Médiathèque en balade Baume-les-Dames, 25 août 2022, Baume-les-Dames. Médiathèque en balade

Centre d’Affaires et de Rencontres Quai d’Esnans Baume-les-Dames Doubs Quai d’Esnans Centre d’Affaires et de Rencontres

2022-08-25 14:00:00 – 2022-08-25 16:00:00

Doubs Racontée spéciale Land’ Art

Départ du centre d’Affaires et de Rencontres

Entrée libre.

Plus de renseignements au 03 81 51 60 79 mediatheque@baume-les-dames.org +33 3 81 51 60 79 http://mediatheque.baume-les-dames.org/ Racontée spéciale Land’ Art

