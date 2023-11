Portraits de femmes, sacré programme Médiathèque Empalot Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Portraits de femmes, sacré programme Médiathèque Empalot Toulouse, 17 février 2024, Toulouse. Portraits de femmes, sacré programme Samedi 17 février 2024, 10h00 Médiathèque Empalot Samedi 17 février de 10h à 12h30

Atelier – Écriture Atelier d’écriture animé par Lise Balas, programmé dans le cadre de la Journée de la femme. À partir de 15 ans

Inscription au 05 36 25 20 80

Médiathèque Empalot Médiathèque Empalot Médiathèque Empalot, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/portraits-de-femmes-sacre-programme/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-17T10:00:00+01:00 – 2024-02-17T12:30:00+01:00

2024-02-17T10:00:00+01:00 – 2024-02-17T12:30:00+01:00 Atelier Adulte Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque Empalot Adresse Médiathèque Empalot, Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Médiathèque Empalot Toulouse latitude longitude 43.578837;1.441972

Médiathèque Empalot Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/