Fin : 2024-02-08T14:30:00+01:00 – 2024-02-08T17:00:00+01:00 Médiathèque Empalot Venez installer une distribution Linux tournée vers la création. Découvrez les logiciels libres qui permettent de s’affranchir des outils du marché.

Attention, les participants doivent amener leur matériel (PC pour installation) Sur inscription Médiathèque Empalot Médiathèque Empalot, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie

