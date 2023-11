Festival Détours de chant : Jeanne et Serge Médiathèque Empalot Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Festival Détours de chant : Jeanne et Serge Médiathèque Empalot Toulouse, 27 janvier 2024, Toulouse. Festival Détours de chant : Jeanne et Serge Samedi 27 janvier 2024, 15h00 Médiathèque Empalot Samedi 27 janvier à 15h Le duo Jeanne et Serge se compose d’Aladin Chaboche aux guitares électrique et acoustique et de Sara Valero au violoncelle. Ces deux camarades jouent à adapter des chansons trop souvent méconnues dont les textes bravement écrits n’attendent qu’une seule chose : nous toucher encore au cœur. D’Alain Souchon à Brigitte Fontaine en passant par Francis Blanche ou encore Juliette, leurs arrangements musicaux, combinaisons variées de leurs multiples cordes, mettent en valeur à la fois les textes et leurs instruments. Médiathèque Empalot Médiathèque Empalot Médiathèque Empalot, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/festival-detours-de-chant-jeanne-et-serge/ »}] [{« link »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/wp-content/uploads/2023/11/Jeanne-et-Serge-aff.jpg »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T15:00:00+01:00 – 2024-01-27T17:00:00+01:00

2024-01-27T15:00:00+01:00 – 2024-01-27T17:00:00+01:00 Concert Tout public Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque Empalot Adresse Médiathèque Empalot, Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Médiathèque Empalot Toulouse latitude longitude 43.578837;1.441972

Médiathèque Empalot Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/