Le Navigateur Web et ses extensions Médiathèque Empalot Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Le Navigateur Web et ses extensions Médiathèque Empalot Toulouse, 12 décembre 2023, Toulouse. Le Navigateur Web et ses extensions Mardi 12 décembre, 14h30 Médiathèque Empalot Mardi 12 Décembre 14h30-17h Plus qu’un simple outil de consultation internet, le navigateur est un logiciel central de votre système.

Complet et complexe, il propose un panel d’outils à adapter selon ses besoins.

Venez prendre en main ce formidable outil ! Niveau : tous niveaux en informatique – bases en informatique nécessaires Inscription obligatoire : 05-36-25-20-80 Médiathèque Empalot Médiathèque Empalot, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/le-navigateur-web-et-ses-extensions/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T14:30:00+01:00 – 2023-12-12T17:00:00+01:00

@telier numérique Tout public

