Rencont’roms nous : 10 ans déjà ! Médiathèque Empalot Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Rencont’roms nous : 10 ans déjà ! Médiathèque Empalot Toulouse, 25 novembre 2023, Toulouse. Rencont’roms nous : 10 ans déjà ! Samedi 25 novembre, 16h00 Médiathèque Empalot Samedi 25 novembre à 16h Les jeunes, Alina, Andrei, Antonio et Florin, accompagnés par Léa GARCIA de la compagnie Îlot Z’, proposeront quelques lectures autour de l’exposition, en déambulation, entre la médiathèque et la Brique Rouge. Médiathèque Empalot Médiathèque Empalot Médiathèque Empalot, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/rencontroms-nous-10-ans-deja-2/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T16:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

2023-11-25T16:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00 Lecture Tout public Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque Empalot Adresse Médiathèque Empalot, Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Médiathèque Empalot Toulouse latitude longitude 43.578837;1.441972

Médiathèque Empalot Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/