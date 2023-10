À la découverte de l’orgue ! Médiathèque Empalot Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse À la découverte de l’orgue ! Médiathèque Empalot Toulouse, 11 octobre 2023, Toulouse. À la découverte de l’orgue ! Mercredi 11 octobre, 15h00 Médiathèque Empalot Mercredi 11 octobre à 15h Dans le cadre du Festival international Toulouse les Orgues, assistez à une présentation du Roi des instruments et devenez organiste d’un jour. Vous découvrirez le fonctionnement de cet instrument si mystérieux avec l’organiste Baptiste Genniaux. À partir de 8 ans – Durée : 2h

Inscription au 05 81 91 79 40 avant le 4 octobre

Médiathèque Grand M Médiathèque Empalot Médiathèque Empalot, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/a-la-decouverte-de-lorgue-4/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T15:00:00+02:00 – 2023-10-11T17:00:00+02:00

2023-10-11T15:00:00+02:00 – 2023-10-11T17:00:00+02:00 Atelier Tout public Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque Empalot Adresse Médiathèque Empalot, Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Médiathèque Empalot Toulouse latitude longitude 43.578837;1.441972

Médiathèque Empalot Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/