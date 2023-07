Optimiser son système Windows Médiathèque Empalot Toulouse, 10 octobre 2023, Toulouse.

Optimiser son système Windows Mardi 10 octobre, 14h30 Médiathèque Empalot

Un système informatique tel que Windows est censé permettre le fonctionnement sans faute d’un ordinateur. Or, la réalité est plus nuancée puisqu’entre logiciels espions, bloatwares et drivers obsolètes, votre matériel est bien souvent à la peine. Venez apprendre à optimiser votre matériel et à en tirer le meilleur !

Modalités d’accès à cette séance

Niveau : bases en informatique nécessaires

Inscription obligatoire : sur place ou par téléphone au 05 36 25 20 80

Médiathèque Empalot Médiathèque Empalot, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie

@telier numérique Tout public