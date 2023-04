Altess ego Médiathèque Empalot Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Altess ego Médiathèque Empalot, 17 juin 2023, Toulouse. Altess ego Samedi 17 juin, 15h00 Médiathèque Empalot Samedi 17 juin à 15h

Basses musclées et beats tranchants, textures aux contours électroniques et section vocale chatoyante fondent l’ADN d’Altess Ego. Mené par une chanteuse-rappeuse aux multiples facettes au travers de textes au ton direct, introspectifs, revendicatifs, le groove puissant et communicatif invite à la danse et à la conscience au sein d’une même pulsation!

Avec Gaëlle Blanchard (chant), Victor Gonin (guitare), Samir Laroche (claviers) et Elijah Lavoignat (batterie).

Médiathèque Empalot Médiathèque Empalot Médiathèque Empalot, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/altess-ego/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T15:00:00+02:00 – 2023-06-17T17:00:00+02:00

2023-06-17T15:00:00+02:00 – 2023-06-17T17:00:00+02:00 Concert Tout public

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque Empalot Adresse Médiathèque Empalot, Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Médiathèque Empalot Toulouse

Médiathèque Empalot Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Altess ego Médiathèque Empalot 2023-06-17 was last modified: by Altess ego Médiathèque Empalot Médiathèque Empalot 17 juin 2023 Médiathèque Empalot Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne