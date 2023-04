Délices des podiums, Autofictions de champion.nes Médiathèque Empalot, 27 mai 2023, Toulouse.

Délices des podiums, Autofictions de champion.nes Samedi 27 mai, 15h00 Médiathèque Empalot

Samedi 27 mai à 15h

Cérémonie de distribution des exemplaires de la publication aux participants et des exemplaires consultables pour les bibliothèques et MJC partenaires, avec lecture d’extraits.

Ce recueils d’écrits des habitants se compose de portraits de champions rêvés, imaginaires, aux talents microscopiques ou incroyables, propos de jeunes et d’adultes élaborés dans les quartiers Reynerie, Bellefontaine et Empalot de Toulouse depuis l’automne dernier lors des ateliers danse, théâtre et écritures. Des mots sont sortis, des compétitions de traduction de synonyme ont eu lieu, des modes d’emploi pour incarner la gloire, ou s’en passer, ont été rédigés. Une publication le prouve (co-réalisée avec le service reliure des bibliothèques de Toulouse), et prouve que maintenant Empalot et Bellefontaine sont les centres, et le Capitole leur périphérie.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’Été culturel du Ministère de la culture soutenu par la Drac Occitanie ainsi que l’appel à projet mairie de Toulouse – Toulouse métropole «Mémoires des quartiers : histoires en mouvement».

+ d’infos et aussi sur https://hypermature.com/olymplouf

Médiathèque Empalot

Médiathèque Empalot Médiathèque Empalot, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/delices-des-podiums-autofictions-de-champion-nes/ »}] [{« link »: « https://hypermature.com/olymplouf »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T15:00:00+02:00 – 2023-05-27T17:00:00+02:00

2023-05-27T15:00:00+02:00 – 2023-05-27T17:00:00+02:00

Tout public Langues et littérature