Club de lecteurs jeunes adultes Médiathèque Empalot, 27 mai 2023, Toulouse. Club de lecteurs jeunes adultes Samedi 27 mai, 10h30 Médiathèque Empalot Tu es passionné de littérature et de bandes dessinées ? Viens partager tes coups de cœur avec nous !

Samedi 27 mai de 10h30 à 12h

Viens partager tes coups de coeur !

À partir de 15 ans

Médiathèque Empalot, Toulouse

2023-05-27T10:30:00+02:00 – 2023-05-27T12:00:00+02:00

