Atelier d’accompagnement numérique – SOLIDARITÉ SÉNIORS Médiathèque Empalot Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Atelier d’accompagnement numérique – SOLIDARITÉ SÉNIORS Médiathèque Empalot, 16 mai 2023, Toulouse. Atelier d’accompagnement numérique – SOLIDARITÉ SÉNIORS Mardi 16 mai, 10h00 Médiathèque Empalot Médiathèque Empalot / mardis de 10h à 12h30 Dans le cadre du programme « Solidarité Séniors », des volontaires de l’association Unis-Cités proposent de vous aider à utiliser un ordinateur, une tablette, un smartphone, à effectuer des démarches administratives en ligne et ainsi améliorer vos connaissances numériques !

Tous les mardis de 10h à 12h30 à la Médiathèque Empalot, en accès libre. Médiathèque Empalot Médiathèque Empalot, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/atelier-daccompagnement-numerique-3/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-16T10:00:00+02:00 – 2023-05-16T12:30:00+02:00

2023-05-16T10:00:00+02:00 – 2023-05-16T12:30:00+02:00 Atelier Tout public

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque Empalot Adresse Médiathèque Empalot, Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Médiathèque Empalot Toulouse

Médiathèque Empalot Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Atelier d’accompagnement numérique – SOLIDARITÉ SÉNIORS Médiathèque Empalot 2023-05-16 was last modified: by Atelier d’accompagnement numérique – SOLIDARITÉ SÉNIORS Médiathèque Empalot Médiathèque Empalot 16 mai 2023 Médiathèque Empalot Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne