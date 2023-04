Gloire et Vachettes Médiathèque Empalot Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ils ont participé à l’Olymplouf en mars 2023 à Toulouse, jeunes comédiens toulousains, accomplissant des prouesses incroyables, pour un Interville loufoque de danse-théâtre : survivants des concours de punchline de love, des compétitions de danse karaoké, match d’insultes, épreuve de mensonges, ou épreuve de rangement de corps dans l’espace.

Un processus artistique élaboré dans les quartiers Empalot, Bellefontaine et Reynerie entre l’été 22 et le printemps 23. Ils ont des talents hyper périphériques ! Venez admirez leurs portraits de jeunes qui cassent les podiums !

En partenariat avec la MJC Empalot – Brique Rouge, le Centre Culturel Alban-Minville et les médiathèques Grand M et Empalot. Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’Été culturel du Ministère de la culture soutenu par la Drac Occitanie ainsi que l’appel à projet mairie de Toulouse – Toulouse métropole «Mémoires des quartiers : histoires en mouvement». d’infos et aussi sur https://hypermature.com/olymplouf

