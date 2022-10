@telier – LibreOffice niveau avancé Médiathèque Empalot, 30 juin 2022, Toulouse.

@telier – LibreOffice niveau avancé 30 juin – 11 octobre Médiathèque Empalot

Découvrez une alternative à Microsoft Office et explorez les fonctionnalités les plus abouties des logiciels les plus connus : Writer, Calc, Impress… Modalités d’accès à cette séance Niveau : tous niv

Médiathèque Empalot Médiathèque Empalot, Toulouse Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

Modalités d’accès à cette séance

Niveau : tous niveaux en informatique – bases en informatique nécessaires

Inscription obligatoire : sur place ou par téléphone au 05 36 25 20 80

Nombre de places ouvertes : 6



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-30T14:30:00+02:00

2022-10-11T16:00:00+02:00