Zanmari Baré – Rio Loco 2022
Samedi 18 juin, 15h00
Médiathèque Empalot

Samedi 18 juin à 15h

Il y a 8 ans de cela, le très discret Zanmari Baré, a été propulsé avec la sortie de son premier album, Mayok Flèr, dans la courte liste des grands auteurs du maloya, tout à côté

Il y a 8 ans de cela, le très discret Zanmari Baré, a été propulsé avec la sortie de son premier album, Mayok Flèr, dans la courte liste des grands auteurs du maloya, tout à côté de son ami Danyèl Waro.

Avec Sizi, son 3e album, Zanmari Baré enrichit sa grammaire d’influences et d’instruments nouveaux. Guitares, ukulélé, violoncelle et piano se mêlent aux instruments rythmiques traditionnels dans une balade passionnante aux bords du maloya. Nouveau coup de cœur pour un maître de la chanson.

Avec Zanmari Baré (Chant/Bob/Kayanm), Serge Parbatia (triangle, chœur), Willy Paitre (roulèr, kayanm, pikèr, chœur), Philippe Janka (claviers, chœur), Sami Pageaux Waro (percussions, chœur), Emeline Potonié (saxophone, chœur) et Simon Demouveaux (guitare).

