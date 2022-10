Rencontre des parents : les écrans Médiathèque Empalot, 24 mai 2022, Toulouse.

Rencontre des parents : les écrans Mardi 24 mai, 06h00 Médiathèque Empalot

Mardi 24 mai à 14h30 et 17h30 La Médiathèque Empalot et les partenaires du quartier se mobilisent pour proposer un temps d’échange autour des écrans. Une occasion d’échanger et de faire part de témoig

Médiathèque Empalot Médiathèque Empalot, Toulouse Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

Mardi 24 mai à 14h30 et 17h30

La Médiathèque Empalot et les partenaires du quartier se mobilisent pour proposer un temps d’échange autour des écrans. Une occasion d’échanger et de faire part de témoignages et de repères sur l’usage des écrans qui deviennent de plus en plus présents dans notre quotidien

Intervenante : Fabienne Thollois (sacrés parents) accompagnante à la parentalité

Durée : 1h

Médiathèque Empalot



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-24T06:00:00+02:00

2022-05-24T08:00:00+02:00