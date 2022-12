Nuit de la lecture – MÉDIATHÈQUE EMPALOT Médiathèque Empalot Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Nuit de la lecture – MÉDIATHÈQUE EMPALOT
Samedi 22 janvier, 17h00
Médiathèque Empalot

MÉDIATHÈQUE EMPALOT DE 17H À 21H

SALLE D'ANIMATION
• de 17h à 18h Lecture théâtralisées
Pour les 3-6 ans – Durée : 1h
• de 19h à 20h Lectures horrifiques
À partir de 16 ans – Durée : 1h

LUDOTHÈQUE

SALLE D’ANIMATION

• de 17h à 18h Lecture théâtralisées

Pour les 3-6 ans – Durée : 1h

• de 19h à 20h Lectures horrifiques

À partir de 16 ans – Durée : 1h

LUDOTHÈQUE

• de 17h à 21h Jeux tous publics

À partir de 4 ans

@TELIER NUMÉRIQUE

• de 17h30 à 20h30 Atelier DJ

À partir de 8 ans

GRANDE SALLE

• de 17h à 18h30 et de 19h30 à 21h Guinguette magique du Dr Troll

À partir de 5 ans

• de 17h à 21h Ateliers créatifs – Fabrication thaumatropes

À partir de 5 ans

• de 17h à 21h Ateliers créatifs – Création d’un badge personnalisé

À partir de 5 ans

SUR LE PARVIS

• à partir de 20h Invitation au vertige Spectacle proposé par la compagnie Culture en mouvement

ESPACES ALBUMS

• à 17h Atelier museum – Découverte d’une exposition itinérante du Muséum d’histoire naturelle de Toulouse.

À partir de 6 ans – Durée : 1h15

• de 18h30 à 21h Animation photos

À partir de 4 ans

ESPACE TOUT-PETITS

• à partir de 18h30 Escape game La reine des neige

À partir de 3 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:00:00+01:00

2022-01-22T21:00:00+01:00

