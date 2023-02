De voyages en images Médiathèque Empalot, 4 décembre 2021, Toulouse.

Du 4 au 23 décembre Exposition – Projet photographique collectif Exposition du travail mené par Danièle Boucon sur le quartier Empalot. À l’issue d’ateliers photos hebdomadaires de juillet à septembre

Médiathèque Empalot, Toulouse

Exposition du travail mené par Danièle Boucon sur le quartier Empalot.

À l’issue d’ateliers photos hebdomadaires de juillet à septembre, et d’un travail personnel, des habitants des quartiers Empalot, Maraichers et Bréguet Lécrivain ont donné libre cours à leur créativité et à leur sensibilité pour montrer une palette de points de vue autour du voyage et des sujets qui les touchent : des paysages majestueux au voyage imaginaire, en passant par les petits détails.

Les photos montrent la diversité de ces points de vue, et comment la manière de vivre le voyage avec observation, spontanéité ou patience, varie extraordinairement d’un photographe à l’autre, pour tenter de saisir ce qu’Henri Cartier Bresson appelait «l’instant décisif».

Découvrez ces images, surgies de la nuit ou d’un rayon de lumière, traduisant poésie, rudesse, quotidien et événements, solitude et joies à travers ces regards d’auteur.

Projet collectif réalisé dans le cadre de l’action « Quartiers d’été » organisée par la Préfecture, en collaboration avec l’association Voyager en images.

Pour en savoir plus : https://facebook.com/voyagerenimages, et danieleboucon.monsite-orange.fr.

