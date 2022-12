Histoires en l’air Médiathèque Empalot Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Histoires en l’air Médiathèque Empalot, 27 novembre 2021, Toulouse. Histoires en l’air Samedi 27 novembre 2021, 10h15 Médiathèque Empalot Samedi 27 novembre à 10h15 et 11h15 Lectures théâtralisées L’Histoire en l’air Neige, le blanc et les couleurs est une lecture à la verticale, une mise en scène du livre d’Emilie Vast à l’aide de déco Médiathèque Empalot Médiathèque Empalot, Toulouse Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Samedi 27 novembre à 10h15 et 11h15

Lectures théâtralisées

L’Histoire en l’air Neige, le blanc et les couleurs est une lecture à la verticale, une mise en scène du livre d’Emilie Vast à l’aide de décors en tissu cousus mains pour plonger les enfants dans l’univers du livre.

À partir de 1 an – Durée 1h

Inscription au 05 36 25 20 80

Médiathèque Empalot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T10:15:00+01:00

2021-11-27T12:15:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque Empalot Adresse Médiathèque Empalot, Toulouse Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Ville Toulouse lieuville Médiathèque Empalot Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque Empalot Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Histoires en l’air Médiathèque Empalot 2021-11-27 was last modified: by Histoires en l’air Médiathèque Empalot Médiathèque Empalot 27 novembre 2021 Médiathèque Empalot Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne