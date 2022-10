Écrire son histoire Médiathèque Empalot, 15 novembre 2021, Toulouse.

Dans le cadre du Festival Balkanica – un voyage balkanique.

« Ils s’appellent Andrei, Frendus, Alisa, Alberto, Daiana, Florin, Roxana, Selym et Narcisa. Portraits de 9 jeunes Roms du terrain de la Flambère, accompagnés par l’association Rencont’roms nous. Ils ont entre 16 et 25 ans. Ce sont des jeunes Roms, originaires de Roumanie. Ils habitent ou ont habité sur le terrain de la Flambère à Toulouse. Neuf jeunes, neuf histoires, neuf parcours. Ils ont accepté de se dévoiler, de se raconter et de livrer une partie de leur vie et de leur intimité, en toute honnêteté et simplicité ».

Présentée à la Médiathèque Empalot et à la Brique Rouge.



