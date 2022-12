Ornithos : les oiseaux d’Emilie Vast Médiathèque Empalot Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ornithos : les oiseaux d’Emilie Vast Médiathèque Empalot, 13 octobre 2021, Toulouse. Ornithos : les oiseaux d’Emilie Vast 13 octobre – 10 décembre 2021 Médiathèque Empalot L’oiseau est un motif graphique récurrent dans le monde de l’art et des arts décoratifs. Les oiseaux d’Émilie Vast sont ici représentés à travers 4 modules allant des jeux d’illusions optiques à Empal Médiathèque Empalot Médiathèque Empalot, Toulouse Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie L’oiseau est un motif graphique récurrent dans le monde de l’art et des arts décoratifs. Les oiseaux d’Émilie Vast sont ici représentés à travers 4 modules allant des jeux d’illusions optiques à Empalot jusqu’à des petites installations musicales aux Izards.

Médiathèques Empalot et des Izards

