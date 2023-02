Atelier radio Médiathèque Empalot Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Atelier radio Mercredi 12 mai 2021, 14h30 Médiathèque Empalot

L’Association Les Chemins Buissonniers en partenariat avec Radio Sound propose des ateliers pour se familiariser avec le média radio pour investiguer la question de la mémoire et des apprentissages. Les ateliers auront pour vocation de sensibiliser les participants à la technique du plateau radio, à les accompagner dans leurs recherches documentaires sur la thématique afin qu’ils puissent in fine interviewer des habitants puis une chercheuse et un chorégraphe sur leurs parcours et leurs travaux autour de la mémoire. L’ensemble du montage sera diffusé sur une radio partenaire.

Inscription à la bibliothèque ou au 05 36 25 20 80

Animation sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires à respecter

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-12T14:30:00+02:00

2021-05-12T16:30:00+02:00

