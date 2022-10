Contes d’Afrique par les ateliers d’Emi et Bouba Médiathèque Empalot Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Contes d’Afrique par les ateliers d’Emi et Bouba Médiathèque Empalot, 19 septembre 2020, Toulouse. Contes d’Afrique par les ateliers d’Emi et Bouba Samedi 19 septembre 2020, 10h30 Médiathèque Empalot Vous avez toujours rêvé de voyager en Afrique ? Aux sons d’instruments, dans un décor coloré d’objets à manipuler, la conteuse vous fera découvrir ce continent à travers des histoires et des surprises Médiathèque Empalot Médiathèque Empalot, Toulouse Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Vous avez toujours rêvé de voyager en Afrique ? Aux sons d’instruments, dans un décor coloré d’objets à manipuler, la conteuse vous fera découvrir ce continent à travers des histoires et des surprises.

En partenariat avec Festi’Couleurs.

À partir de 3 ans – Durée : 40 min

Inscription au 05 36 25 20 80

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-09-19T10:30:00+02:00

2020-09-19T12:30:00+02:00

Contes d'Afrique par les ateliers d'Emi et Bouba Médiathèque Empalot 2020-09-19

